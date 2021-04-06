"Креатор-Буд" ввел в эксплуатацию ЖК на Науки, 58 в Киеве

В Голосеевском районе Киева введен в эксплуатацию жилой комплекс на улице Науки, 58 от девелопера "Креатор-Буд". Новостройка возле Голосеевского парка получила сертификат готовности № ІУ 123210330482 от 2 апреля 2021 года, выданный Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины.

Жилой комплекс на Науки, 58 стал первым реализованным проектом "Креатор-Буд" в столице Украины, добавив в портфель девелопера почти 15,5 тысяч введенных в эксплуатацию квадратных метров.

Дом комфорт-класса насчитывает 252 квартиры с детским садом и коммерческой инфраструктурой на первом этаже.

Пока в Киеве продолжается строительство двух новых жилых комплексов от "Креатор-Буд". В частности, это ЖК бизнес-класса Creator City на Лукьяновке – многофункциональный проект формата "город в городе" с развитой инфраструктурой включительно с собственным парком. Его первый дом планируется ввести в эксплуатацию в конце 2021-го.

Кроме того, на этапе возведения находится элитный жилой комплекс Krauss Gallery на улице Круглоуниверситетской – в самом центре Киева.

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