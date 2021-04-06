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"Креатор-Буд" ввів в експлуатацію ЖК на Науки, 58 в Києві

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 10:19
"Креатор-Буд" ввів в експлуатацію ЖК на Науки, 58 в Києві

В Голосіївському районі Києва введено в експлуатацію житловий комплекс на вулиці Науки, 58 від девелопера "Креатор-Буд". Новобудова біля Голосіївського парку отримала сертифікат готовності № ІУ 123210330482 від 2 квітня 2021 року, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

Житловий комплекс на Науки, 58 став першим реалізованим проєктом "Креатор-Буд" в столиці України, додавши до портфелю девелопера майже 15,5 тисяч введених в експлуатацію квадратних метрів.

Будинок комфорткласу налічує 252 квартири з дитячим садком та комерційною інфраструктурою на першому поверсі.

Наразі в Києві триває будівництво двох нових житлових комплексів від "Креатор-Буд". Зокрема, це ЖК бізнескласу Creator City на Лук’янівці – багатофункціональний проєкт формату "місто в місті" із розвиненою інфраструктурою включно з власним парком. Його перший будинок планується ввести в експлуатацію наприкінці 2021-го.

Крім того, на етапі зведення перебуває елітний житловий комплекс Krauss Gallery на вулиці Круглоуніверситетській – в самому центрі Києва.

Актуальні акції, новини будівництва та переваги житлових комплексів "Креатор-Буд" ви можете дізнатися з каналу в Telegram – за посиланням.

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