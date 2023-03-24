"Креативно програли": оприлюднено таємну розмову російських мільярдерів про Путіна та війну

Журналісти опублікували запис телефонної розмови з голосами, схожими на російського мільярдера Фархада Ахмедова та російського музичного продюсера Йосипа Пригожина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "5 канал".
У розмові співрозмовники дають оцінки керівництву Росії, зокрема Володимиру Путіну, а також діляться баченням похмурих перспектив для Росії.
Судячи з змісту, розмова відбулася близько 2 місяців тому. Співрозмовники, які висловлюють настрої еліти РФ, яка багато років збагачувалась шляхом корупційно-диктаторських порядків режиму, охоплені страхом і виявляють гостре невдоволення тим, що відбувається у зв'язку з агресією проти України.
Оцінки того, що відбувається, і спроби дистанціюватися від режиму показові для розуміння настроїв, що панують серед еліти Росії та в результаті повномасштабного вторгнення.
Також співрозмовники обговорили ближнє оточення Путіна, стан справ в армії, військове командування та розвиток подій війни в Україні.
Як відомо, Ахмедов представляв Краснодарський край і Ненецький автономний округ у Раді Федерації РФ, брав активну участь у роботі путінської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.
Своєю чергою, Пригожин підписав звернення діячів культури на підтримку анексії Криму, а через чотири роки офіційно був "довіреною особою" Путіна під час президентських виборів. 23 лютого 2022 року він підтримав рішення Путіна щодо визнання сепаратистського анклаву на Донбасі.
Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" опублікували записи телефонних розмов колишнього президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва із представниками російського ВПК під час повномасштабної війни.
Також було опубліковано аудіозаписи розмов Богуслаєва , де виправдовував вторгнення Росії на територію України. Пізніше суд заарештував Богуслаєва .
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.