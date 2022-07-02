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Кража украинского металла - часть стратегии России по уничтожению конкурента, - эксперт

Фото: кража украинского металла - часть стратегии России по уничтожению конкурента (t me)
Автор: Артем Горовенко

Воровство Россией украинской продукции, в особенности металла и зерна - часть стратегии по уничтожению Украины как основного конкурента на мировых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по правовому обеспечению группы "Метинвест" Светлану Романову.

"Безусловно, Россия - страна воров. Мы это видели по действиям российских военных, которые мародерили квартиры. А в Мариуполе Россия мародерит на государственном уровне, и хвастается этим на федеральных каналах. Поэтому, с одной стороны - это банально воровство и желание обогатиться за чужой счет", - считает Романова.

Однако, в то же время, кража металла и зерна - не только мародерство, но и часть глобальной стратегии по уничтожению украинской экономики, подчеркивает она. А основная задача РФ - убрать конкурента на зерновом и металлургическом рынке.

"Исторически, например, для "Метинвеста" основными конкурентами были именно российские производители. Поэтому разумно предположить, что стратегически цель России - уничтожить Украину как своего конкурента на международных рынках. Мы сильны и известны за пределами страны прежде всего металлом, из которого строятся небоскребы по всему миру, корабли и объекты инфраструктуры - и, конечно же, зерно, которым мы обеспечиваем очень много стран", - резюмировала она.

Напомним, Россия украла из Мариупольского порта уже три корабля металла, произведенного заводами Азовсталь и ММКИ.

В свою очередь "Азовсталь" и ММКИ обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовные дела против компаний и лиц, причастных к краже металла.

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