Крадіжка українського металу - частина стратегії Росії зі знищення конкурента, - експерт

"Безумовно, Росія - країна злодіїв. Ми це бачили по діям російських військових, які мародерили квартири. А в Маріуполі Росія мародерить на державному рівні, і хвалиться цим на федеральних каналах. Тому , з одного боку - це банально злодійство і бажання збагатитися чужим коштом", - вважає Романова.

Однак, водночас, крадіжка металу і зерна - не тільки мародерство, а й частина глобальної стратегії по знищенню української економіки, підкреслює вона. А основне завдання РФ - прибрати конкурента на зерновому і металургійному ринку.

"Історично, наприклад, для "Метінвесту" основними конкурентами були саме російські виробники. Тому розумно припустити, що стратегічно мета Росії - знищити Україну як свого конкурента на міжнародних ринках. Ми сильні і відомі за межами країни насамперед металом, з якого будуються хмарочоси по всьому світу, кораблі і об'єкти інфраструктури - і, звичайно ж, зерно, яким ми забезпечуємо дуже багато країн", - резюмувала вона.

Нагадаємо, Росія вкрала з Маріупольського порту вже три кораблі металу, виробленого заводами Азовсталь і ММКІ.

Своєю чергою "Азовсталь" і ММКІ звернулися в офіс генерального прокурора з проханням порушити кримінальні справи проти компаній і осіб, причетних до крадіжки металу.