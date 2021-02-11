Кража биткоинов на 3 млн гривен. Украинке грозит 12 лет тюрьмы

Киевская прокуратура сообщила о подозрении женщине, которая незаконно завладела биткоинами на 3 млн гривен. Женщину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой Bitcoin и ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности.
"Будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление", - рассказали в прокуратуре.
После окончания сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Она объяснила это обвалом на рынке криптовалют. Полученные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на электронные кошельки.
Теперь женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, 9 февраля криптовалюта Биткоин несколько раз обновила исторический максимум и достигала отметки в 47 550 долларов.
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