Кража биткоинов на 3 млн гривен. Украинке грозит 12 лет тюрьмы

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемая заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой Bitcoin и ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности.

"Будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление", - рассказали в прокуратуре.

После окончания сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли. Она объяснила это обвалом на рынке криптовалют. Полученные биткоины подозреваемая вывела на банковские счета и перевела на электронные кошельки.

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