Викрадення біткоїнів на 3 млн гривень. Українці загрожує 12 років в'язниці

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана уклала з потерпілою договір доручення на управління криптовалютою Bitcoin та щомісяця надсилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість.

"Будучи введеною в оману та впевненою у прибутковості бізнесу, потерпіла уклала з підозрюваною додаткову угоду, якою збільшила кількість віртуальних активів переданих на управління", - розповіли в прокуратурі.

Після закінчення строків договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції та отриману частину прибутку. Вона пояснила це обвалом на ринку криптовалют. Отримані біткоїни підозрювана вивела на банківські рахунки та перевела на електронні гаманці.

Тапер жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.