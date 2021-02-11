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Викрадення біткоїнів на 3 млн гривень. Українці загрожує 12 років в'язниці

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 16:39
Викрадення біткоїнів на 3 млн гривень. Українці загрожує 12 років в'язниці Фото: Bitcoin (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Київська прокуратура повідомила про підозру жінці, яка незаконно заволоділа біткоїнами на 3 млн гривень. Жінку підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювана уклала з потерпілою договір доручення на управління криптовалютою Bitcoin та щомісяця надсилала потерпілій недостовірні звіти про прибутковість.

"Будучи введеною в оману та впевненою у прибутковості бізнесу, потерпіла уклала з підозрюваною додаткову угоду, якою збільшила кількість віртуальних активів переданих на управління", - розповіли в прокуратурі.

Після закінчення строків договору підозрювана відмовилася передати потерпілій інвестиції та отриману частину прибутку. Вона пояснила це обвалом на ринку криптовалют. Отримані біткоїни підозрювана вивела на банківські рахунки та перевела на електронні гаманці.

Тапер жінці загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зараз вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Нагадаємо, 9 лютого криптовалюта Біткоїн декілька разів оновила історичний максимум та досягала позначки в 47 550 доларів.

Чому дорожчає криптовалюта і до чого тут Ілон Маск, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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