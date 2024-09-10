Крайній захід: низка країн Шенгенської зони запровадили контроль на кордонах

Шенгенські правила допускають це "як крайній захід" для запобігання серйозним загрозам внутрішній безпеці або громадському порядку.

Країни, які відновили або посилили перевірки

Австрія запроваджує перевірки на кордоні зі Словаччиною та Чехією, термін дії яких закінчується 15 жовтня, а також зі Словенією та Угорщиною до 11 листопада. Як причини назвали тиск на систему прийому біженців, а також проблеми безпеки, що посилюються терористичними угрупованнями та злочинними мережами, пов'язаними з війною Росії проти України.

Данія проводить перевірки сухопутного та морського транзиту з Німеччини до 11 листопада, посилаючись на терористичні загрози, пов'язані з війною в Газі та оскверненням Корану у 2023 році, а також на ризики російського шпигунства.

Франція послалася на тиск на систему прийому та загрози тероризму, ввівши повторний контроль на своїх кордонах із країнами Шенгенської угоди, яка триватиме до 31 жовтня.

Німеччина планує запровадити суворіший контроль на всіх своїх сухопутних кордонах 16 вересня, спочатку він триватиме шість місяців. Минулого року країна оголосила про посилення контролю на своїх сухопутних кордонах із Польщею, Чехією та Швейцарією. Ці заходи та контроль на кордоні з Австрією дозволили їй повернути 30 тисяч мігрантів з жовтня 2023 року.

Прикордонний контроль в Італії триватиме до 18 грудня після того, як Рим висловив стурбованість щодо терористичної активності, війни Росії проти України та ризиків насильства, пов'язаних із головуванням Італії в G7. Раніше було запроваджено прикордонний контроль зі Словенією до червня, оскільки мігранти, які прибувають через Балкани, можуть бути терористами.

Норвегія, яка не є членом ЄС, але входить до Шенгенської угоди, відновила прикордонний контроль у портах, що мають поромне сполучення з Шенгенською зоною, до 11 листопада, пославшись на операції російської розвідки, що загрожують норвезькому експорту газу або військовій підтримці України.

Словенія встановила прикордонний контроль з Хорватією та Угорщиною до 21 грудня, пославшись на погіршення ситуації з безпекою на Близькому Сході та в Україні, високу загрозу тероризму та організованій злочинності на Західних Балканах.

Швеція посилила прикордонний контроль до 11 листопада, пославшись на зростання ризику насильства, включаючи антисемітські напади, після конфлікту в Газі.

Фінляндія закрила пункти пропуску на своєму сухопутному кордоні з Росією на невизначений термін у відповідь на сплеск біженців із третіх країн, організований Москвою. Гельсінкі також додав кілька портів до списку портів, куди заборонено в'їзд зі східного сусіда.