Крайний полет стал последним

Почему погибли 26 военных во время учебного полета?
В каком состоянии украинская военная авиация?
Есть ли будущее у Воздушных сил Украины?
Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?
Беларусь: спортсмены против Лукашенко.
Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;
Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;
Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, “Европейская Солидарность”;
Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005);
Игорь Романенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса;
Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;
Михаил Саакашвили, председатель исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004 - 2013);
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;
Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;
Екатерина Снытина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.
Они говорят, а решает народ.