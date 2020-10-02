Крайний полет стал последним

Почему погибли 26 военных во время учебного полета?

В каком состоянии украинская военная авиация?

Есть ли будущее у Воздушных сил Украины?

Война между Арменией и Азербайджаном, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе?

Беларусь: спортсмены против Лукашенко.

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, глава Государственной комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы самолета Ан-26;

Сергей Дроздов, командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины;

Михаил Забродский, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, народный депутат, “Европейская Солидарность”;

Алексей Кучер, глава Харьковской областной государственной администрации;

Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005), член Совета национальной безопасности и обороны Украины (2003-2005);

Игорь Романенко, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), генерал-лейтенант запаса;

Александр Лиходед, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Сергей Притула, волонтер, общественный деятель;

Михаил Саакашвили, председатель исполнительного комитета реформ, президент Грузии (2004 - 2013);

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ”;

Денис Томенчук, редактор информационного ресурса MilitaryAviation.in.ua;

Екатерина Снытина, капитан сборной Беларуси по баскетболу.

Они говорят, а решает народ.