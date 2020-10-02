Крайній політ став останнім

Чому загинули 26 військових під час навчального польоту?
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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Олег Уруський, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, Голова Державної комісії з розслідування обставин авіакатастрофи літака АН-26;
Сергій Дроздов, Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України;
Михайло Забродський, Генерал-лейтенант Збройних сил України, Народний депутат, “Європейська Солідарність”;
Олексій Кучер, Голова Харківської обласної державної адміністрації;
Ігор Смешко, Голова СБУ (2003 - 2005), Член Ради національної безпеки та оборони України (2003 - 2005);
Ігор Романенко, Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), Генерал-лейтенант запасу;
Олександр Лиходід, Льотчик - випробувач, Полковник ВВС України;
Сергій Притула, Волонтер, громадський діяч;
Міхеіл Саакашвілі, голова виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004 - 2013);
Юрій Бутусов, Головний редактор інтернет-видання “Цензор.НЕТ”;
Денис Томенчук, Редактор інформаційного ресурсу MilitaryAviation.in.ua;
Катерина Снитіна, Капітан збірної Білорусі з баскетболу.
Вони говорять, а вирішує народ.