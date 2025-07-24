Крайні погляди стали популярними серед молоді: що об'єднує лівих і правих

За словами політолога, попри те, що більше уваги привертають ситуації, коли молодь масово підтримує правих радикалів, це відбувається далеко не всюди.

"Ми бачили кілька виборів, де ультраправі партії дуже добре виступили серед молодих виборців, звичайно. Але було багато інших виборів, на яких це було не так, і вони не отримують стільки уваги ЗМІ. Тож є також багато виборів, де ультраправі не домінують серед молоді", – зазначив він.

Приміром, за його словами, на минулорічних виборах до Європейського парламенту серед молоді домінували ліві та радикально ліві партії.

Або ж на парламентських виборах року у Португалії радикально ліва партія Bloco de Esquerda отримала 4,4% голосів, але серед виборців 18-34 років - аж 15%.

Як пояснює Реккер, ультраправі мають приблизно однакову частку голосів у всіх вікових групах і зростання цих партій відбувається "рівномірно". Тоді як ліві радикали дійсно мають більше популярності серед молоді.

Водночас, як зазначив асоційований професор європейських студій Тартуського університету Стефано Брагіролі, попри те, що в минулому ці два політичні табори були протилежними один одному, зараз ультраправі та ультраліві стають дедалі подібнішими.

У політології це явище відоме як "ефект підкови".

"Їх об’єднує не стільки те, що вони говорять, скільки те, кого вони критикують. Сьогодні спільною мішенню крайніх правих і радикальних лівих, зазвичай, є консенсус ліберальної демократії", - зазначив Брагіролі.

За його словами, якщо подивитися на показники задоволеності демократією чи загальним станом справ, молодь демонструє найнижчий рівень підтримки. Тому вона більш чутлива до меседжів партій, які атакують ліберально-демократичний консенсус.