Крайние взгляды стали популярными среди молодежи: что объединяет левых и правых

По словам политолога, несмотря на то, что больше внимания привлекают ситуации, когда молодежь массово поддерживает правых радикалов, это происходит далеко не везде.

"Мы видели несколько выборов, где ультраправые партии очень хорошо выступили среди молодых избирателей, конечно. Но было много других выборов, на которых это было не так, и они не получают столько внимания СМИ. Поэтому есть также много выборов, где ультраправые не доминируют среди молодежи", - отметил он.

К примеру, по его словам, на прошлогодних выборах в Европейский парламент среди молодежи доминировали левые и радикально левые партии.

Или же на парламентских выборах года в Португалии радикально левая партия Bloco de Esquerda получила 4,4% голосов, но среди избирателей 18-34 лет - аж 15%.

Как объясняет Реккер, ультраправые имеют примерно одинаковую долю голосов во всех возрастных группах и рост этих партий происходит "равномерно". Тогда как левые радикалы действительно имеют больше популярности среди молодежи.

В то же время, как отметил ассоциированный профессор европейских исследований Тартуского университета Стефано Брагироли, несмотря на то, что в прошлом эти два политических лагеря были противоположными друг другу, сейчас ультраправые и ультралевые становятся все более похожими.

В политологии это явление известно как "эффект подковы".

"Их объединяет не столько то, что они говорят, сколько то, кого они критикуют. Сегодня общей мишенью крайне правых и радикальных левых, как правило, является консенсус либеральной демократии", - отметил Брагироли.

По его словам, если посмотреть на показатели удовлетворенности демократией или общим положением дел, молодежь демонстрирует самый низкий уровень поддержки. Поэтому она более чувствительна к месседжам партий, которые атакуют либерально-демократический консенсус.