У країну НАТО прибуло судно з 20 000 тоннами аміачної селітри, його пов'язують з Росією

Як пише видання, спочатку судно намагалось дістатись Лас-Пальмаса на Канарських островах в Атлантичному океані. Однак через

Однак, зазнавши штормових пошкоджень корпусу і гвинта по дорозі, корабель, побудований в 2012 році, намагався знайти можливість для ремонту в декількох портах по всій Європі. Зокрема, 3 вересня воно пришвартувалось в промисловому порту Тромсе в Норвегії. Потім судно відійшло 4 вересня через побоювання щодо безпеки через вантаж аміачної селітри.

По цій же причині йому відмовили у швартуванні більшість країн ЄС, включаючи Швецію, Литву і Мальту.

Загальна довжина судна становить 183 метри, а ширина - 27,8 метра. Також варто зауважити, що кількість вантажу на судні більш ніж у сім разів перевищує кількість селітри, яка вибухнула у порту Бейрута в Лівані в 2020 році, в результаті чого загинуло щонайменше 218 осіб.

Пошкоджений балкер перевантажить 20 000 тонн на інше судно, що прямує до Африки, а потім попрямує в сухий док для ремонту.

Також варто зауважити, що присутність судна викликала тривогу, зокрема тому, що в якийсь момент воно стояло на якорі приблизно в 30 милях від затонулого підводного човна часів Другої світової війни "Річард Монтгомері", який містить значну кількість боєприпасів, що не вибухнули.

Однак власник і менеджер "Рубі" заявили, що побоювання щодо "плавучої бомби", як її називають британські ЗМІ, є безпідставними. У заяві йдеться, що нітрат амонію "є звичайним вантажем, що перевозиться таким способом, і не становить жодної загрози для судна, екіпажу або навколишнього середовища в нинішньому стані судна".

Вибух нітрату амонію у Бейруті

Вибухи, що сталися 4 серпня 2020 року в Бейруті, пов'язані з накопиченням 2 750 тонн нітрату амонію, який зберігався в порту Бейрута з 2013 року. Це з’єднання, часто використовується в сільському господарстві як добриво, але є високонебезпечним при неправильному зберіганні через свою вибухову природу. Вибух стався після початкової пожежі на складі, яка спричинила детонацію нітрату амонію.

Ця катастрофа зруйнувала значну частину міста: загинуло понад 200 людей, тисячі були поранені, а близько 300 тисяч жителів втратили житло. Вибух мав серйозні економічні та соціальні наслідки для Лівану і викликав хвилю обурення щодо халатності місцевої влади, оскільки було відомо про небезпечне зберігання нітрату амонію, але дій для його безпечного видалення не було вжито.

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