Країни Північної Європи та Балтії зберуть експертів для допомоги Україні на шляху до ЄС

За його словами, вісім країн Північної Європи та Балтії зберуть групу експертів, яка допоможе підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського союзу.

Він уточнив, що така ініціатива полегшить шлях України до вступу до блоку.

Також глава МЗС Швеції зазначив, що його країна підтримує збільшення ролі НАТО у наданні допомоги Україні у сфері безпеки та координації військової підтримки і постачання обладнання.