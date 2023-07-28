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Країни Перської затоки наполягають на необхідності продовження "зернової угоди"

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П'ятниця 28 липня 2023 04:56
Країни Перської затоки наполягають на необхідності продовження "зернової угоди" Фото: країни Перської затоки наполягають на продовженні зернових угод (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Країни Перської затоки виступають за якнайшвидше продовження "зернової ініціативи", яка є вирішенням гуманітарних проблем та забезпеченням продовольчої безпеки для багатьох країн.

Про це заявив генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мухаммед аль-Будайві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Awsat.

На зустрічі з послом України в Саудівській Аравії Анатолієм Петренком аль-Будайві також зазначив, що всі учасники Ради підтримують мирні зусилля щодо врегулювання розв'язаної Росією війни.

Генеральний секретар також наголосив, що позиція Ради щодо війни в Україні заснована на принципах міжнародного права та Статуту Організації Об'єднаних Націй, збереженні міжнародного порядку на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держав та ін.

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки

Рада співробітництва арабських держав Перської затоки – це регіональна закрита міжнародна організація. В офіційній назві організації слово Перська відсутнє, оскільки арабські держави вважають за краще називати цю затоку Арабською.

Основна мета організації – координація, співробітництво та інтеграція у всіх економічних, соціальних та культурних справах. Найбільше регулювання усередині Ради було здійснено в економічних та фінансових питаннях; комерції, митниці та комунікаціях.

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія і Туреччина як посередники хочуть домовитися про репатріацію українських дітей, які були депортовані в РФ і утримувалися там у дитячих будинках.

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