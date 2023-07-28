Страны Персидского залива настаивают на необходимости продления "зерновой сделки"
Страны Персидского залива выступают за скорейшее продление "зерновой инициативы", которая является решением гуманитарных проблем и обеспечением продовольственной безопасности для многих стран.
Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Awsat.
На встрече с послом Украины в Саудовской Аравии Анатолием Петренко аль-Будайви также отметил, что все участники Совета поддерживают мирные усилия по урегулированию развязанной Россией войны.
Генеральный секретарь также подчеркнул, что позиция Совета в отношении войны в Украине основана на принципах международного права и Устава Организации Объединенных Наций, сохранении международного порядка на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств и пр.
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива – это региональная закрытая международная организация. В официальном названии организации слово Персидский отсутствует, поскольку арабские государства предпочитают называть этот залив Арабским.
Основная цель организации — координация, сотрудничество и интеграция во всех экономических, социальных и культурных делах. Наибольшее регулирование внутри Совета было осуществлено в экономических и финансовых вопросах; коммерции, таможне и коммуникациях.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей, которые были депортированы в РФ и содержались там в детских домах.
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