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Країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, - Reuters

Фото: країни ОПЕК+ домовилися не збільшувати видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилася про продовження скорочення видобутку нафти до 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні країни ОПЕК+ скорочують свій видобуток нафти 

Як розповів Reuters один з делегатів ОПЕК+, на засідання у неділю, 2 червня, країни організації вирішили

Нагадаємо, на початку травня світові ціни на нафту підскочили після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Секторі Газа.

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