Країни ОПЕК+ погодилися продовжити скорочення видобутку нафти до 2025 року, - Reuters

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК+) домовилася про продовження скорочення видобутку нафти до 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні країни ОПЕК+ скорочують свій видобуток нафти
Як розповів Reuters один з делегатів ОПЕК+, на засідання у неділю, 2 червня, країни організації вирішили
Нагадаємо, на початку травня світові ціни на нафту підскочили після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Секторі Газа.
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