Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорилась о продолжении сокращения добычи нефти до 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сегодня страны ОПЕК+ сокращают свою добычу нефти
Как рассказал один из делегатов ОПЕК+, на заседание в воскресенье, 2 июня, страны организации решили
Напомним, в начале мая мировые цены на нефть подскочили после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Секторе Газа.
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