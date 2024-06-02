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Страны ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти до 2025 года, - Reuters

Фото: страны ОПЕК+ договорились не увеличивать добычу нефти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) договорилась о продолжении сокращения добычи нефти до 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сегодня страны ОПЕК+ сокращают свою добычу нефти

Как рассказал один из делегатов ОПЕК+, на заседание в воскресенье, 2 июня, страны организации решили

Напомним, в начале мая мировые цены на нефть подскочили после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Секторе Газа.

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