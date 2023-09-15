Країни оголосять G7 про заборону російських алмазів

Нагадаємо, лідери країни "Великої сімки" на саміті в Токіо в травні погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки не почали вводити пряму заборону на прибуткову для Москви торгівлю дорогоцінним камінням.

Перехід до відстеження російських алмазів через кордон має прокласти шлях до заборони на імпорт у майбутньому.

Попередні спроби ввести санкції щодо російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджують, що це призведе до переміщення торгівлі алмазами в інше місце.

На рівні ЄС заборона на алмази вимагатиме підтримки всіх держав-членів. Бельгія заявила, що потенційно буде відкрита для пропозиції, але тільки в тому випадку, якщо буде створено ефективний механізм G7.