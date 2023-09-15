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Країни оголосять G7 про заборону російських алмазів

Фото: криваві алмази з Росії будуть заборонені країнами G7 (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Країни "Великої сімки" (G7) оголосять про непряму заборону на російські алмази у найближчі два-три тижні. Заборона набуде чинності у січні.

Про це заявив представник уряду Бельгії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, лідери країни "Великої сімки" на саміті в Токіо в травні погодилися працювати разом над відстеженням російських алмазів, але поки не почали вводити пряму заборону на прибуткову для Москви торгівлю дорогоцінним камінням.

Перехід до відстеження російських алмазів через кордон має прокласти шлях до заборони на імпорт у майбутньому.

Попередні спроби ввести санкції щодо російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджують, що це призведе до переміщення торгівлі алмазами в інше місце.

На рівні ЄС заборона на алмази вимагатиме підтримки всіх держав-членів. Бельгія заявила, що потенційно буде відкрита для пропозиції, але тільки в тому випадку, якщо буде створено ефективний механізм G7.

 

Нагадаємо, Бельгія запропонувала ввести систему, яка дозволить відстежувати російські алмази та ускладнить процес перемаркування дорогоцінного каміння в третіх країнах.

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G7Бельгия