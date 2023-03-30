Країни ОБСЄ підтримали розслідування щодо викрадення Росією українських дітей, - Кулеба

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України

Про це пише РБК-Україназ посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією", - написав Кулеба.

Він зауважив, що необхідно прийняти спільні рішучі дії для того, щоб зупинити російський геноцид та повернути дітей назад в Україну.

Московський механізм ОБСЄ дозволить державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми. У відношенні Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ було задіяно 28 липня 2022 року.