Країни ОБСЄ підтримали розслідування щодо викрадення Росією українських дітей, - Кулеба

Держави-члени Організації з безпеки та співробітництва в Європі ініціювали використання так званого Московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росією територій України
Про це пише РБК-Україназ посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.
"Вітаю ініціювання 45 країнами ОБСЄ Московського механізму для вирішення проблеми насильницького переміщення українських дітей Росією", - написав Кулеба.
Він зауважив, що необхідно прийняти спільні рішучі дії для того, щоб зупинити російський геноцид та повернути дітей назад в Україну.
Московський механізм ОБСЄ дозволить державам-учасницям направляти місії експертів для надання допомоги у вирішенні конкретного питання або проблеми. У відношенні Росії востаннє Московський механізм ОБСЄ було задіяно 28 липня 2022 року.
Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців.
Крім того, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що Україна офіційно визнає викраденими Росією 4390 дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.