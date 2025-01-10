НАТО не підтримає ідею Трампа щодо витрат на оборону, але збільшить їх, - Reuters

НАТО не прислухається до пропозиції новообраного президента Дональда Трампа щодо значного підвищення витрат на оборону. Але, ймовірно, погодиться вийти за межі поточної цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Водночас видання пише, що нова ціль, ймовірно, буде узгоджена на саміті НАТО в Гаазі в червні,

Офіційні особи НАТО вважають таке збільшення політично та економічно нереалістичним. Однак очікується, що альянс підвищить свої оборонні цілі до приблизно 3% ВВП, зважаючи на побоювання щодо можливої агресії з боку Росії після конфлікту в Україні та постійні заклики Трампа

Як зазначається в матеріалі РБК-Україна "НАТО в часи Трампа. Чи можуть США вийти з альянсу і чим це загрожує", країни Центрально-Східної Європи, які й так досягли показника у 2%, за підтримки нового генсека НАТО Марка Рютте лобіюють подальше збільшення оборонних видатків. І їх наполягання, схоже чують.

Раніше ми писали, що за даними Bloomberg, у НАТО розглядають підвищення норми витрат на оборону з 2% до 3% ВВП.

Співрозмовники видання зазначають, що пріоритетними завданнями стануть посилення протиповітряної оборони, наступальних систем озброєння та потенціалу ядерного стримування.

Нагадаємо, серед витрат на оборону країн-членів НАТО спостерігаються великі розбіжності. Польща виділила рекордні 186,6 млрд злотих (46 млрд доларів) на оборону цього року, або 4,7% ВВП, тоді як Німеччина, найбільший постачальник військової допомоги ЄС Україні, витратить цього року 2,1% або 72 млрд євро.

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