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Країни НАТО затвердили оборонні плани на випадок атаки Росії, які блокувала Туреччина

Фото: країни НАТО затвердили оборонні плани на випадок атаки Росії, які блокувала Туреччина (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За день до саміту у Вільнюсі країни НАТО, подолавши блокаду Туреччини, досягли згоди щодо оборонних планів, в яких детально описано, як Альянс реагуватиме у разі атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, десятиліттями НАТО не бачило потреби у великомасштабних оборонних планах, оскільки вело невеликі війни в Афганістані та Іраку і вважало, що деякі пострадянські країни більше не становлять екзистенціальної загрози для Альянсу.

Але з огляду на те, що найкривавіша війна в Європі з 1945 року вирує прямо за кордонами НАТО, в Україні, Альянс має розробити усі можливі сценарії та спланувати оборону задовго до конфлікту з таким противником, як Росія.

Однак Туреччина блокувала затвердження планів через формулювання щодо географічних місць, таких як Кіпр.

Оборонні плани НАТО

Регіональні плани складаються з тисяч сторінок секретних військових планів, які описують, як НАТО реагуватиме на російську атаку.

Зокрема Альянс надасть країнам рекомендації щодо модернізації їхніх збройних сил і матеріально-технічного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн НАТО не змогли досягти згоди щодо нових планів реагування Альянсу на російську атаку. Туреччина заблокувала рішення через формулювання географічних місць, в тому ж числі щодо Кіпру. Однак, НАТО все ж планує знайти рішення до саміту у Вільнюсі.

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НАТО