Страны НАТО требуют от Столтенберга деталей по его плану для Украины на 100 млрд евро, - Politico
Союзники по НАТО требуют, чтобы генсек Альянса Йенс Столтенберг на этой неделе прояснил свой план поддержки Украины на 100 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
За кулисами даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными по этому поводу, интересуясь, откуда и как будет взята такая огромная сумма денег, пишет издание.
В материале отмечается, что до встречи лидеров НАТО в Вашингтоне в июле остались считанные недели.
"План несколько запутан", - сказал восточноевропейский чиновник на условиях анонимности.
По его словам, страны ожидают, что Столтенберг придаст больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел НАТО в четверг и пятницу.
Поддерживают ли этот план Германия и Франция, пока неизвестно.
Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что "не удивится", если цифра в 100 миллиардов евро в конце концов будет пересмотрена, но предположил, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву.
Два других чиновника, осведомленных о дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов их распределения.
Пятый официальный представитель предупредил, что пока министры и Столтенберг будут обсуждать детали на пражской встрече, никакие официальные решения приняты не будут, учитывая "неформальный" характер встречи.
Предложение Столтенберга
Как писал в апреле Bloomberg, Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.
Столтенберг уже обсудил создание фонда с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Венгрия не будет участвовать в фонде НАТО для Украины.
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