Країни НАТО цього тижня оголосять про нову допомогу Україні, - AP

Цього тижня у столиці Румунії пройде зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО.

Планується, що НАТО пообіцяє довгостроково підтримувати Україну. Ймовірно, альянс оголосить про надання нелетальної допомоги. Мова йде про паливо, генератори, медичне приладдя, зимове обладнання та пристрої для боротьби з безпілотниками.

Також окремі члени НАТО, ймовірно, оголосять про постачання військової допомоги, зокрема засобів ППО. НАТО як організація не буде пропонувати такої допомоги через побоювання залучення у війну з Росією.

Також міністри обговорять, як підтримати Україну у довгостроковому майбутньому. Альянс планує допомогти нашій країні перейти з радянської зброї на сучасне обладнання.

Нагадаємо, за даними The New York Times, більшість країн НАТО вже вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні.

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