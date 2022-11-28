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Страны НАТО на этой неделе объявят о новой помощи Украине, - AP

Фото: члены НАТО на этой неделе объявят о дополнительной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны НАТО на этой неделе на саммите в Бухаресте объявят о намерениях продлить поддержку Украины. Речь идет о военном оборудовании и оружии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

На этой неделе в столице Румынии пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.

Планируется, что НАТО пообещает долгосрочно поддерживать Украину. Вероятно, альянс объявит о предоставлении нелетальной помощи. Речь идет о топливе, генераторах, медицинских принадлежностях, зимнем оборудовании и устройствах для борьбы с беспилотниками.

Также некоторые члены НАТО, вероятно, объявят о поставках военной помощи, в частности средств ПВО. НАТО как организация не будет предлагать такую помощь из-за опасений вовлечения в войну с Россией.

Также министры обсудят, как поддержать Украину в долгосрочном будущем. Альянс намерен помочь нашей стране перейти из советского оружия на современное оборудование.

Напомним, по данным The New York Times, большинство стран НАТО уже исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украину.

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