Страны НАТО на этой неделе объявят о новой помощи Украине, - AP

На этой неделе в столице Румынии пройдет встреча министров иностранных дел НАТО.

Планируется, что НАТО пообещает долгосрочно поддерживать Украину. Вероятно, альянс объявит о предоставлении нелетальной помощи. Речь идет о топливе, генераторах, медицинских принадлежностях, зимнем оборудовании и устройствах для борьбы с беспилотниками.

Также некоторые члены НАТО, вероятно, объявят о поставках военной помощи, в частности средств ПВО. НАТО как организация не будет предлагать такую помощь из-за опасений вовлечения в войну с Россией.

Также министры обсудят, как поддержать Украину в долгосрочном будущем. Альянс намерен помочь нашей стране перейти из советского оружия на современное оборудование.

Напомним, по данным The New York Times, большинство стран НАТО уже исчерпали запасы вооружений, которые могли поставлять Украину.

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