Країни НАТО повинні збивати російські літаки-порушники, - прем'єр Канади

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg .

Карні попередив Москву про наслідки

Карні заявив, що країни НАТО повинні залишити "всі варіанти" відкритими в разі нових порушень їхнього повітряного простору Росією, включно з можливістю збивати російські літаки.

"Країни НАТО захищають себе. Ми, безумовно, зробимо все необхідне, щоб захистити ці держави", - сказав Карні.

Його коментарі прозвучали на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України. Президент США Дональд Трамп напередодні провів розмову з Володимиром Путіним, після чого заявив, що лідери домовилися про другу зустріч, яка відбудеться в Будапешті.

У п'ятницю Трамп планує переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Реакція НАТО на провокації Росії

Європейські дипломати раніше попередили Кремль, що альянс готовий відповісти на нові порушення повітряного простору всіма доступними засобами, включно зі знищенням російських літаків. Приводом для заяви стали прольоти трьох винищувачів МіГ-31 над Естонією і поява безпілотників над Польщею.

Політичні спостерігачі розцінили ці дії як спробу Путіна перевірити готовність НАТО до рішучих дій. За словами Карні, подібні провокації демонструють не силу, а слабкість Росії.

"Росія перебуває під тиском. Вони намагаються змінити ситуацію, але перебувають під економічним пресингом. Їхні військові успіхи, яких вони досягли влітку, зупинилися", - зазначив прем'єр-міністр.

Канада посилює військову підтримку і роль у НАТО

Канада, один із 12 засновників НАТО, останніми роками зазнавала критики за те, що не досягала цільового рівня оборонних витрат у 2% ВВП. Однак Карні заявив, що його уряд виправляє ситуацію: найближчими місяцями Канада досягне цієї планки.

Раніше цього року прем'єр створив нове агентство для розвитку оборонного виробництва і прискорення переозброєння армії. Крім того, Оттава направила близько 2 тисяч військових до Латвії в рамках операції Reassurance, термін якої нещодавно продовжили ще на три роки.

"Ми готові підтримувати Україну - закуповувати військову техніку і брати участь у коаліції країн, які забезпечать їй безпеку після припинення вогню", - сказав Карні.

"Путін постійно помиляється"

Прем'єр-міністр також зазначив, що президент Росії продовжує недооцінювати Захід і невірно оцінює ситуацію на фронті.

"Президент Путін зробив лише одну помилку за іншою. Він думав, що НАТО розколеться - але альянс став сильнішим. Він розраховував, що Зеленський втече і що українці повстануть на його підтримку. Він помилявся в усьому", - заявив Карні.

Політик додав, що Дональд Трамп "втрачає терпіння" через те, що Путін відмовляється йти на компроміси, і назвав американського лідера "важливою фігурою в процесі досягнення миру". "Президент Трамп дав шанс миру, так би мовити, у відносинах із Росією", - зазначив він.