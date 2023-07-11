Країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України, - ЗМІ

Країни Північноатлантичного альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.
"Згідно з джерелами, комюніке НАТО готове", - йдеться у повідомленні.
Однак жодних інших докладних деталей щодо підсумкового комюніке поки що немає.
Саміт НАТО у Вільнюсі
Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.
Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.
Також повідомлялось, що Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.
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