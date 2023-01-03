ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни НАТО обговорять нову мету видатків на оборону, - Столтенберг

Новость на русском →
Україна, Вівторок 03 січня 2023 10:07
Країни НАТО обговорять нову мету видатків на оборону, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Країни НАТО обговорять цільові показники витрат на оборону в найближчі місяці. Деякі з них закликають перетворити цільову цифру на 2% на мінімальну цифру, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Деякі союзники рішуче виступають за перетворення поточної мети на 2% на мінімум", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.

Столтенберг заявив, що очолить переговори. "Ми зустрічатимемося, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори у столицях", - сказав він.

Він не сказав, які країни НАТО закликають до більш амбітної мети.

Глава НАТО заявив, що має намір досягти угоди не пізніше наступного чергового саміту НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.

Нагадаємо, видатки України на оборону та безпеку з початку повномасштабного вторгнення РФ зросли у 6 разів до 31,7% від ВВП.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
Українські воїни відбили 13 атак і збили вертоліт ворога, - Генштаб
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села