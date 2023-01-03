ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Страны НАТО обсудят новую цель расходов на оборону, - Столтенберг

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 10:07
Страны НАТО обсудят новую цель расходов на оборону, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Страны НАТО обсудят свои целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы. Некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Некоторые союзники решительно выступают за превращение текущей цели в 2% в минимум", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

Столтенберг заявил, что возглавит переговоры. "Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, у нас будут переговоры в столицах", - сказал он.

Он не сказал, какие страны НАТО призывают к более амбициозной цели.

Глава НАТО заявил, что намерен достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, расходы Украины на оборону и безопасность с начала полномасштабного вторжения РФ выросли в 6 раз до 31,7% от ВВП.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, - Генштаб
Украинские воины отбили 13 атак и сбили вертолет врага, - Генштаб
DAILY
"Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село
Юлия Акимовакорреспондент "Главный террорист – это наш сосед". Как жители Мирного возвращаются в разрушенное войной село