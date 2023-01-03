Страны НАТО обсудят новую цель расходов на оборону, - Столтенберг

Страны НАТО обсудят свои целевые показатели расходов на оборону в ближайшие месяцы. Некоторые из них призывают превратить целевую цифру в 2% в минимальную цифру, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Некоторые союзники решительно выступают за превращение текущей цели в 2% в минимум", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

Столтенберг заявил, что возглавит переговоры. "Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, у нас будут переговоры в столицах", - сказал он.

Он не сказал, какие страны НАТО призывают к более амбициозной цели.

Глава НАТО заявил, что намерен достичь соглашения не позднее следующего очередного саммита НАТО, который пройдет в столице Литвы Вильнюсе 11-12 июля.