Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів, - експерт

"Якщо ми згадаємо історію, взагалі що передувало чорноморській зерновій ініціативі? Передумала пропозиція Великої Британії про те, що військові човни флоту цієї країни будуть забезпечувати поставки зерна до інших країн. Я не виключаю, що Великобританія та Туреччина формально будуть виконувати угоду з Україною, яка також і з ООН", - пояснив Ус.

За його словами, позиція цих країн може вплинути на позицію Росії, яка не посміє завдавати ударів по членам НАТО.

"Варіант з Великою Британією фактично буде означати повну деблокаду портів України. Військові човни Туреччини і Великобританії фактично позбавлять росію можливості робити якісь провокації, просто тому, що ці провокації для неї можуть завершитися якимсь дуже неприємним військовим зіткненням", - переконаний експерт.

Він нагадав, що останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні стосовно РФ, тож для Росії нагнітання ситуації може закінчитися протистоянням з цією країною.

"Фактично робиться декілька заяв одна за одною, які дуже чітко дають зрозуміти, що Туреччина стає більш агресивнішою. Для росії це зростання агресивності Туреччини може закінчитися реальним конфліктом з однією з країн НАТО, з другою армією НАТО", - резюмував Ус.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні.