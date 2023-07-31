Страны НАТО могут помочь Украине с полной разблокировкой портов, - эксперт

"Если мы вспомним историю, вообще что предшествовало черноморской зерновой инициативе? Передумало предложение Великобритании о том, что военные лодки флота этой страны будут обеспечивать поставки зерна в другие страны. Я не исключаю, что Великобритания и Турция формально будут выполнять соглашение с Украиной, которое также и с ООН", - пояснил Усс.

По его словам, позиция этих стран может повлиять на позицию России, которая не посмеет наносить удары по членам НАТО.

"Вариант с Великобританией фактически будет означать полную деблокаду портов Украины. Военные лодки Турции и Великобритании фактически лишат россия возможности делать какие-то провокации, просто потому, что эти провокации для нее могут завершиться каким-то очень неприятным военным столкновением", - убежден эксперт.

Он напомнил, что в последнее время Турция предприняла ряд шагов, которые можно трактовать как агрессивные по отношению к РФ, так что для России нагнетание ситуации может закончиться противостоянием с этой страной.

"Фактически делается несколько заявлений одно за другим, которые очень четко дают понять, что Турция становится более агрессивной. Для России этот рост агрессивности Турции может закончиться реальным конфликтом с одной из стран НАТО, второй армией НАТО", - резюмировал Усс.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины опубликовала исследование, в котором отметила, что разблокирование экспорта через морские порты станет фундаментом восстановления экономики нашей страны и безопасности в целом регионе.