Країни НАТО мають збільшити витрати на оборону, - Столтенберг

Країни-члени НАТО мають витрачати на оборонні заходи мінімум 2% ВВП.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Він висловив очікування, що ті союзники, які ще не досягли цього рівня, зроблять це "якнайшвидше".
"Два відсотки - це вже не мета в майбутньому, а абсолютний мінімум, якого повинні досягти всі - не за десятиліття, а якомога швидше", - сказав Столтенберг.
Нагадаємо, Столтенберг також сказав, що усі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.
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