Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, - Столтенберг

Страны-члены НАТО должны тратить на оборонные меры минимум 2% ВВП.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Он выразил ожидание, что те союзники, которые еще не достигли этого уровня, сделают это "быстрее всего".
"Два процента – это уже не цель в будущем, а абсолютный минимум, которого должны достичь все – не за десятилетие, а как можно скорее", - сказал Столтенберг.
Напомним, Столтенберг также сказал, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Североатлантического альянса.
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