Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, - Столтенберг

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Он выразил ожидание, что те союзники, которые еще не достигли этого уровня, сделают это "быстрее всего".

"Два процента – это уже не цель в будущем, а абсолютный минимум, которого должны достичь все – не за десятилетие, а как можно скорее", - сказал Столтенберг.