Країни-кредитори України відтермінували виплати за зовнішнім боргом до 2027 року

Уряди країн-кредиторів України надали гарантії, які дозволять відтермінувати виплати за зовнішнім боргом до кінця програми МВФ, тобто до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки та фінансів Франції.

Кредитори зобов’язалися продовжити призупинення по виплатам з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ, тобто до кінця 2027 року. Така відстрочка діє з 1 серпня 2022 року, тоді її надали до кінця 2024 року. Донори продовжуватимуть підтримувати Україну, надаючи фінансування для покриття дефіциту фінансування за допомогою поєднання грантового та пільгового фінансування протягом програмного періоду.