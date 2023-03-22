Державний та приватний борг України зріс маже до 90% від ВВП, - НБУ

Обсяг валового зовнішнього боргу України у 2022 році зріс на 2,3 млрд доларів та на кінець року становив 132,0 млрд доларів. Відносно ВВП обсяг боргу збільшився за рік із 64,6% до 89,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

За даними НБУ, зовнішній борг державного сектору збільшився на 12,1 млрд доларів та становив 69,1 млрд доларів (46,6% від ВВП). Зовнішні зобов’язання приватного сектору зменшилися на 9,8 млрд доларів та становили 62,9 млрд доларів (42,4% від ВВП).

Зовнішні зобов’язання сектору загального державного управління збільшилися на 14,1 млрд доларів - до 65,3 млрд доларів (44,0% від ВВП) за рахунок чистого залучення кредитів від міжнародних партнерів (14,7 млрд доларів) та від МВФ (2,3 млрд доларів).

Зовнішній борг центрального банку зменшився на 2,0 млрд доларів та на 31 грудня 2022 року становив 3,8 млрд доларів.

Борг комерційних банків скоротився на 1,4 млрд доларів до 2,1 млрд доларів.

Зовнішній борг інших секторів економіки зменшився на 6,9 млрд доларів - до 40,2 млрд доларів (27,1% від ВВП).

На кінець 2022 року за географічною структурою заборгованості приватного сектору за негарантованими кредитами (разом із міжфірмовим боргом) основною країною-кредитором залишався Кіпр: його частка зросла протягом року на 2,6 в.п. і становила 48,7%.

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 2022 року залишався долар США: 55,7% від загального обсягу зовнішнього боргу, однак, його частка зменшилася за рік на 5,6 в. п. Також зменшилися питома вага зобов’язань у СПЗ перед МВФ на 0,3 в. п. - до 10,9% та частка боргу в гривні на 1,5 в. п. - до 1,9%. Водночас збільшилася частка запозичень у євро: з 23,0% до 29,2%.