Країни, які вірять у демократію, гідність та цінності, не повинні терпіти антисемітизм, - Маркарова

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

На її думку, головне питання полягає в тому, як країни реагують на прояви антисемітизму.

"Для нас в Україні дуже важливо рішуче покласти цьому край. Тож коли час від часу трапляються інциденти, по-перше, це карається законом. По-друге, дуже важливо для президента, для прем’єр-міністра, для всіх в Україні, для всіх нас реагувати на це і протидіяти, бо антисемітизм базується на брехні та фейках. Антисемітизм, як і будь-який вид ксенофобії, є підлим, і ми всі повинні боротися", - сказала Маркарова.

Вона повідомила учасникам KJF, що в українських школах викладають історію Голокосту. Також в Україні вшановують всі події, особливо ті, що відбувалися на території України, зокрема, річницю трагедії Бабиного Яру.

Маркарова відзначила схожість дій нацистів під час Другої світової війни та Росії у сучасній війні проти України.

"Ми чуємо від російського керівництва антисемітські заяви, а також антиукраїнські, які дуже схожі – «остаточне вирішення українського питання", - додала вона.

За її словами, вісь зла – Росія, Іран, Північна Корея - зроблять усе, від військової агресії до всіх гібридних загроз, щоб послабити демократичні країни.

"Ми це бачимо в Україні. На нас напали. Росія займається пропагандою, здійснює кібератаки. І вона співпрацюють з Іраном і Північною Кореєю. І якщо ми їх рішуче не зупинимо в Україні, вони продовжуватимуть поширюватися всюди", - сказала посол.

Київський єврейський форум (Kyiv Jewish Forum) відбувається вже п’ятий рік поспіль. Цього року він проходить в онлайнформаті, а центральним майданчиком став Вашингтон. Організаторами Kyiv Jewish Forum є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post.

Як пояснив президент ЄКУ, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, цього року спікери та гості форуму спробують знайти відповіді на запитання, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея.

Медіапартнери KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.