Страны, верящие в демократию, человеческое достоинство и ценности, не должны терпеть антисемитизм – Маркарова

У Украины один из самых низких показателей антисемитизма, а еврейская культура неотделима от украинской.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Для нас в Украине очень важно решительно положить этому конец. Так что когда время от времени случаются инциденты, во-первых, это карается законом. Во-вторых, очень важно для президента, для премьер-министра, для всех в Украине, для всех нас реагировать на это и противодействовать, потому что антисемитизм базируется на лжи и фейках. Антисемитизм, как и любой вид ксенофобии, подлый, и мы все должны бороться", - сказала Маркарова.

Она сообщила участникам KJF, что в украинских школах преподают историю Холокоста. Также в Украине чествуют все события, особенно происходившие на территории Украины, в частности, годовщину трагедии Бабьего Яра.

Маркарова отметила схожесть действий нацистов во время Второй мировой войны и России в современной войне против Украины.

"Мы слышим от российского руководства антисемитские заявления, а также антиукраинские, очень похожие – "окончательное решение украинского вопроса", - отметила она.

По ее словам, ось зла – Россия, Иран, Северная Корея – сделают все, от военной агрессии до всех гибридных угроз, чтобы ослабить демократические страны.

"Мы это видим в Украине. На нас напали. Россия занимается пропагандой, совершает кибератаки. И она сотрудничает с Ираном и Северной Кореей. И если мы их решительно не остановим в Украине, они будут продолжать распространяться повсюду", – сказала посол.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post.

Как пояснил президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, в этом году спикеры и гости форума попытаются найти ответы на вопрос, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея.

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