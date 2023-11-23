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Країни G7 засудили КНДР за запуски ракет та її військову співпрацю з Росією

Фото: країни G7 засудили дії КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Група країн "Великої сімки" виступила з засудженням незаконних ракетних запусків балістичних ракет КНДР та її військової співпраці з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів G7.

В заяві йдеться, що будь-який пуск з використанням технології балістичних ракет, навіть якщо він характеризується як військовий розвідувальний супутник, є "явним, грубим порушенням відповідних резолюцій Ради безпеки ООН". Крім цього, там наголосили, що КНДР продовжує розробки у ядерній сфері, що суперечить резолюціям ООН.

Також G7 засудила постачання північнокорейської зброї до Росії, яку та планує використовувати у війні проти України.

"Ми закликаємо Північну Корею й Росію дотримуватися цих резолюцій РБ ООН і негайно припинити будь-яку подібну діяльність",- наголошується в заяві.

У цьому зв’язку країни "Великої сімки" закликали світ надати "швидку, згуртовану та рішучу" відповідь.

Співпраця КНДР та Росії

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кремль неодноразово звертався до Північної Кореї з проханням надати снаряди. Через деякий час КНДР відправила до Росії понад 1 мільйон артилерійських снарядів. Постачання почалося ще у серпні поточного року.

Повідомляється, що КНДР здійснила близько 10 постачань зброї до Росії, яких може вистачити приблизно на два місяці боїв.

Після нещодавнього візиту Кім Чен Інна до Росії Білий дім заявив про те, що режим диктатора надав окупантам 1000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами.

Зазначимо, що, за словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, КНДР не зможе постійно постачати Росію у війні проти нашої країни і пояснив чому.

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