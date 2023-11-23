Страны G7 осудили КНДР за запуски ракет и ее военное сотрудничество с Россией

В заявлении говорится, что любой пуск с использованием технологии баллистических ракет, даже если он характеризуется как военный разведывательный спутник, является "явным, грубым нарушением соответствующих резолюций Совбеза ООН". Кроме того, там подчеркнули, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, что противоречит резолюциям ООН.

Также G7 осудила поставки северокорейского оружия в Россию, которую планирует использовать в войне против Украины.

"Мы призываем Северную Корею и Россию соблюдать эти резолюции СБ ООН и немедленно прекратить любую подобную деятельность", - отмечается в заявлении.

В этой связи страны "Большой семерки" призвали мир предоставить "быстрый, сплоченный и решительный" ответ.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Сообщается, что КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить около двух месяцев боев.

После недавнего визита Ким Чен Инна в Россию Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны и объяснил почему.

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