RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Страны G7 осудили КНДР за запуски ракет и ее военное сотрудничество с Россией

Фото: страны G7 осудили действия КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Группа стран "Большой семерки" выступила с осуждением незаконных ракетных запусков баллистических ракет КНДР и ее военного сотрудничества с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров G7 .

В заявлении говорится, что любой пуск с использованием технологии баллистических ракет, даже если он характеризуется как военный разведывательный спутник, является "явным, грубым нарушением соответствующих резолюций Совбеза ООН". Кроме того, там подчеркнули, что КНДР продолжает разработки в ядерной сфере, что противоречит резолюциям ООН.

Также G7 осудила поставки северокорейского оружия в Россию, которую планирует использовать в войне против Украины.

"Мы призываем Северную Корею и Россию соблюдать эти резолюции СБ ООН и немедленно прекратить любую подобную деятельность", - отмечается в заявлении.

В этой связи страны "Большой семерки" призвали мир предоставить "быстрый, сплоченный и решительный" ответ.

Сотрудничество КНДР и России

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль неоднократно обращался в Северную Корею с просьбой предоставить снаряды. Через некоторое время КНДР отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Сообщается, что КНДР осуществила около 10 поставок оружия в Россию, которых может хватить около двух месяцев боев.

После недавнего визита Ким Чен Инна в Россию Белый дом заявил о том, что режим диктатора предоставил оккупантам 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно снабжать Россию в войне против нашей страны и объяснил почему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРG7