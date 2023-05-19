Країни G7 закликали Росію припинити загрожувати постачанням зерна з України

У заяві сказано, що "Велика сімка" підтримує експорт української агропродукції.

"У цьому зв'язку ми підтримуємо розширення та продовження Чорноморської зернової ініціативи та закликаємо Росію припинити загрожувати глобальним постачанням продовольства та дозволити Чорноморській зерновій ініціативі працювати з максимальним потенціалом", - наголошується в документі.

Лідери держав зазначили, що внески їхніх країн продовжують підтримувати доставку українського зерна до найбільш незахищених країн.

Загрози Росії

Москва на початку травня почала блокувати дію "зернової угоди" - вона не проводила інспекції суден, які мали перевозити українське зерно.

Дія "зерної угоди" мала закінчитися 18 травня. У ході переговорів щодо її продовження Росія погрожувала, що будь-які домовленості "припинять своє існування", якщо умови Кремля не виконають.

17 травня сторонам вдалося домовитись про продовження Чорноморської зернової ініціативи, але представники країни-агресора знову почали погрожувати, що якщо їхні умови не виконають, то це буде останнім продовженням угоди.