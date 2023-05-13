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Країни G7 вирішили збільшити розмір допомоги Україні, - Bloomberg

Фото: країни G7 збільшили допомогу Україні (g7germany de)
Автор: Каріна Левицька

Фінансові керівники G7 запропонували збільшити допомогу Україні та створили нову ініціативу щодо ланцюжка поставок, пообіцявши при цьому заповнити нормативні прогалини в банківському секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

"Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", - йдеться у заяві міністрів.

Згідно з заявою, допомога Україні до початку 2024 року була збільшена до 44 мільярдів доларів, що дозволило Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі 15,6 мільярда доларів протягом чотирьох років.

До того ж міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань - від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що країни "Великої сімки" обговорять, як ще більше зміцнити глобальну фінансову систему на зустрічі фінансових лідерів.

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