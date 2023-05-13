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Страны G7 решили увеличить размер помощи Украине, - Bloomberg

Фото: страны G7 увеличили помощь Украине (g7germany de)
Автор: Карина Левицкая

Финансовые руководители G7 предложили увеличить помощь Украине и создали новую инициативу по цепочке поставок, пообещав при етом восполнить нормативные пробелы в банковском секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После трехдневных переговоров министры финансов стран G7 предложили увеличить поддержку Украины на 2023 год и начало 2024 года до 44 млрд долларов.

"Мы призываем к немедленному прекращению незаконной войны России против Украины, что устранило бы одну из самых больших неопределенностей относительно глобальных экономических перспектив", - говорится в заявлении министров.

Согласно заявлению, помощь Украине до начала 2024 года была увеличена до 44 миллиардов долларов, что позволило Международному валютному фонду одобрить поддержку в размере 15,6 миллиарда долларов в течение четырех лет.

К тому же министры финансов и руководители центральных банков США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии согласовали позиции по широкому кругу вопросов - от проблем банковского сектора до реструктуризации долгов.

Напомним, мы сообщали, что страны Большой семерки обсудят, как еще больше укрепить глобальную финансовую систему на встрече финансовых лидеров.

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