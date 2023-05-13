ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни G7 вирішили збільшити розмір допомоги Україні, - Bloomberg

Новость на русском →
Брюссель, Субота 13 травня 2023 16:28
Країни G7 вирішили збільшити розмір допомоги Україні, - Bloomberg Фото: країни G7 збільшили допомогу Україні (g7germany de)
Автор: Каріна Левицька

Фінансові керівники G7 запропонували збільшити допомогу Україні та створили нову ініціативу щодо ланцюжка поставок, пообіцявши при цьому заповнити нормативні прогалини в банківському секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Після триденних переговорів міністри фінансів країн G7 запропонували збільшити підтримку України на 2023 рік та початок 2024 року до 44 млрд доларів.

"Ми закликаємо до негайного припинення незаконної війни Росії проти України, що усунуло б одну з найбільших невизначеностей щодо глобальних економічних перспектив", - йдеться у заяві міністрів.

Згідно з заявою, допомога Україні до початку 2024 року була збільшена до 44 мільярдів доларів, що дозволило Міжнародному валютному фонду схвалити підтримку в розмірі 15,6 мільярда доларів протягом чотирьох років.

До того ж міністри фінансів та очільники центральних банків США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади та Японії узгодили позиції щодо широкого кола питань - від проблем банківського сектору до реструктуризації боргів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що країни "Великої сімки" обговорять, як ще більше зміцнити глобальну фінансову систему на зустрічі фінансових лідерів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
Українські військові обстрілюють тил ворога у Луганській області: карти боїв ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу