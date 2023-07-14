Країни G7 та Євросоюз засудили запуски балістичних ракет Північною Кореєю

В заяві також зазначається, що Північна Корея продовжує незаконно розвивати ракетну та ядерну сфери та вдається до подальшої ескалації своїх дестабілізуючих дій.

"Ці пуски становлять серйозну загрозу регіональному та міжнародному миру та стабільності та підривають глобальний режим нерозповсюдження. Вони також є кричущим порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН)", - йдеться в заяві.

Учасники документа закликали КНДР припинити свої розробки, а також звернулись до РБ ООН з закликом до швидкої та рішучої відповіді на такі дії.

"Частота неодноразових кричучих порушень Північною Кореєю резолюцій РБ ООН у поєднанні з бездіяльністю РБ ООН через перешкоди з боку деяких членів викликає серйозну тривогу", - підкреслюється в документі.

Розробки КНДР

КНДР продовжує свої розробки в ядерній та космічній галузях. Наприклад, вони регулярно проводять пуски експериментальних балістичних ракет. Так, в заяві йдеться про пуск 12 липня, ще один відбувся наступного дня.

Крім цього, у Північній Кореї намагались запустити на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", однак країна зазнала невдачі.

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