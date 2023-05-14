ua ru
Нд, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни G7 та ЄС хочуть обмежити експорт російського газу в Європу, - FT

Новость на русском →
Хіросіма, Неділя 14 травня 2023 09:37
Країни G7 та ЄС хочуть обмежити експорт російського газу в Європу, - FT Фото: G7 та ЄС планують обмежити експорт російського газу (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Країни G7 та Європейського союзу планують ввести нові санкції проти Росії. Вони можуть торкнутися газових та нафтових трубопроводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Країни "Великої сімки" мають намір ухвалити рішення за підсумками саміту в Японії, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.

Очікується, що G7 заборонить імпорт російського газу трубопроводами, робота яких раніше була призупинена чи скорочена. Санкції здебільшого будуть стосуватися постачання газу до Польщі та Німеччини.

При цьому видання не зазначає, про які саме трубопроводи йде мова. Припускається, що під санкції може потрапити нафтопровід "Дружба".

Джерела видання пояснюють, що санкції потрібні, щоб "переконатися, що партнери не змінять свою думку у майбутньому". FT ознайомилося з проектом резолюції країн G7, в якій йдеться про подальше скорочення використання російських енергоносіїв, у тому числі запобігаючи "повторному відкритті шляхів, раніше закритих внаслідок використання енергії Росією як зброї".

Видання зазначає, що навряд чи санкції покажуть швидкі результати. Проте у Брюсселі налаштовані рішуче, адже щ початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну частка російського газу в європейському імпорті впала з понад 40% до 10%.

Нагадаємо, за даними польських ЗМІ, посли країн Євросоюзу під час зустрічі у Брюсселі не змогли погодити 11-й пакет санкцій проти Росії.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала три ключові елементи нового пакету санкцій проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація G7 Евросоюз Санкції проти Росії
NEWS
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
ЗСУ продовжують контратаки в районі Бахмута і змогли зайняти нові позиції, - ISW
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу