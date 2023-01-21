Страны G7 и члены Евросоюза введут два лимита цен на нефтепродукты из РФ: подробности
Страны G7 и члены Евросоюза согласовали введение двух потолков цен на нефтепродукты из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства финансов США.
Предполагается, что один лимит будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, бензин), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом по отношению к нефти (мазут).
Договоренности о двойном потолке цен достигли страны G7, а также члены Евросоюза и Австралия. Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов.
"Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели — ограничить доходы РФ от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей", - говорится в сообщении пресс-службы.
Также сообщается, что страны в марте намерены пересмотреть уровень потолка цен на нефть, что должно помочь скорректировать динамическую ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба призвал страны Запада пересмотреть потолок цен на российскую нефть. Сейчас рыночная цена на нефть марки Urals ниже 50 долларов за баррель.
Напомним, потолок цен на российскую нефть обходится Кремлю в 172 млн долларов в день. Упущенная выгода вырастет до 280 млн долларов в день, когда с 5 февраля ограничение будет распространено на нефтепродукты.
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