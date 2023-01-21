Страны G7 и члены Евросоюза введут два лимита цен на нефтепродукты из РФ: подробности

Страны G7 и члены Евросоюза согласовали введение двух потолков цен на нефтепродукты из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства финансов США.

Предполагается, что один лимит будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, бензин), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом по отношению к нефти (мазут).

Договоренности о двойном потолке цен достигли страны G7, а также члены Евросоюза и Австралия. Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов.

"Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели — ограничить доходы РФ от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что страны в марте намерены пересмотреть уровень потолка цен на нефть, что должно помочь скорректировать динамическую ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов.