Країни G7 обговорять підтримку України після атак на енергетичну інфраструктуру

Очікується, що вторгнення Росії в Україну стане головною темою дводенної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена з його колегами з G7 у західнонімецькому місті Мюнстер, хоча дедалі більш наполеглива роль Китаю у світі та протести в Ірані також будуть у центрі уваги.

"Для нас ця міністерська зустріч G7 проходить у важливий час", - сказав високопосадовець Держдепартаменту, зазначивши, що група "була життєво важливим координаційним механізмом" для політичних підходів до найбільш нагальних питань.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила у вівторок під час візиту до Києва, що Європейський Союз разом із партнерами вивчає шляхи збільшення допомоги енергетичному сектору України.

Україна потребує спеціального обладнання та інструментів для усунення пошкоджень її енергетичної інфраструктури, сказала вона. Необхідно закликати іноземні компанії приділити першочергову увагу передачу енергетичного обладнання в Україну.

Зустріч "Великої сімки", організована Німеччиною, яка головує у групі, надасть можливість найбагатшим демократіям світу обговорити останні події в Китаї та безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні після того, як голова КНР Сі Цзіньпін зміцнив свою владу у комуністичній партії.

"Міністри закордонних справ обговорять ситуацію на Тайвані... і те, як G7 може зміцнити партнерські відносини з країнами регіону", - йдеться у заяві британського зовнішньополітичного відомства.

Міністри G7 також, ймовірно, розглянуть нещодавні спірні рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити китайській судноплавній компанії Cosco інвестувати в термінал у порту Гамбурга та відвідати Пекін у п'ятницю.

Критики звинувачують Шольца в тому, що він продовжує віддавати перевагу економічним інтересам Німеччини перед ширшими проблемами безпеки перед все більш напористою авторитарною державою, як, за їхніми словами, його попередниця Ангела Меркель робила щодо Росії.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США, Сполучені Штати "наполегливо припустили", що Китай не матиме контрольного пакету акцій портового терміналу в Гамбурзі.

Зрештою, Німеччина вирішила надати Cosco лише 24,9% акцій терміналу, порівняно з первісною заявкою на 35% акцій.

За повідомленням британського міністерства закордонних справ, Німеччина також запросила Гану, Кенію та Африканський союз приєднатися до зустрічі G7 для обговорення питань зміни клімату, інфраструктури, захисту демократії та вирішення конфліктів та гуманітарних криз.

"Ми робимо більше разом на так званому Глобальному Півдні, зокрема в Африці", - сказав високопосадовець Держдепартаменту. "Це буде особливістю цього обговорення".