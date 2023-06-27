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Країни G7 обговорили варіанти дестабілізації ситуації в РФ та долю ядерної зброї

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Вівторок 27 червня 2023 05:27
Країни G7 обговорили варіанти дестабілізації ситуації в РФ та долю ядерної зброї Фото: країни G7 обговорили варіанти дестабілізації ситуації в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни "Великої сімки" та їх союзники обговорили ймовірні сценарії дестабілізації ситуації в РФ, зокрема, загрозу сховищам ядерного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Переговори під керівництвом членів G7 включали питання про те, як ослаблення контролю Володимира Путіна над службами безпеки та збройними силами може вплинути на майбутнє РФ.

Дипломати заявили, що тривога щодо можливих негативних наслідків повстання проти режиму Путіна оголила відсутність консенсусу щодо кінцевої мети підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Деякі західні країни, у тому числі члени G7, зазначили, що Україні не варто користуватися ситуацією, що склалася, наприклад, для нападу на російську територію з метою посилення нестабільності в західних областях РФ.

Під час дискусій також обговорювалася потенційна перспектива отримання бойовиками ПВК "Вагнера" контролю над ядерною зброєю.

Реакція миру на бунт Пригожина

Більшість країн стримано відреагували на бунт Пригожина, побоюючись дестабілізації країни і вважаючи це за внутрішні проблеми Росії.

Так, президент США Джо Байден прокоментував бунт засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, наголосивши, що Сполучені Штати та їхні союзники не причетні до заколоту в Росії.

У свою чергу президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що бунт голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина відображає розбіжності та нервозність усередині Росії.

Більше того, низка західних країн на різних рівнях пов'язувалася з офіційними особами України і радила не використовувати хаос у Росії, спричинений бунтом Пригожина, для завдання ударів по РФ.

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ПВК Вагнера G7 Російська Федерація
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