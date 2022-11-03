UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Країни G7 нададуть Україні спільну допомогу: що відомо

Фото: очільник МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Країни "Великої сімки" (G7) надасть Україні взимку спільну допомогу, а саме обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети. Це має стабілізувати енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку приводить видання Reuters.

"І спільну зимову допомогу, яку ми координуватимемо разом тут як партнери з G7. Ми не дозволимо великому числу людей - старим, дітям, підліткам, сім'ям померти від голоду або холоду в наступні зимові місяці", - заявила Бербок.

За її словами, G7 передасть Києву спільну допомогу. Мова йде про обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети, що має стабілізувати енергосистему України.

"Ця зимова допомога також означає, що ми не згодні з тим, що мир та міжнародне право будуть порушені взимку. На цій зустрічі G7 підтримка України, захист миру та міжнародного права посідають важливе місце у нашому порядку денному", - додала міністр.

Також Бербок окремо повідомила про надання Україні допомоги у соціальних мережах. За її словами, президент РФ Володимир Путін обрав нову форму війни. Багато людей голодує, вмирає від спраги та замерзає. Саме тому Німеччина надасть конкретну допомогу, а саме генератори електроенергії, обігрівачі, ковдри, ліжка, фільтри для води, житлові контейнери, транспортні засоби.

Нагадаємо, що Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури.

Також стало відомо, що країни G7 обговорять підтримку України після атак на енергетичну інфраструктуру

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G7Війна в Україні